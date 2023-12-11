Австрія пропонує Болгарії та Румунії умовний "повітряний Шенген"

В Австрії готові погодитись на вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, але тільки в питаннях авіаперевезень та в обмін на посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю радіо ORF заявив міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер, повідомляє Reuters.

За його словами, в разі виконання вимог щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС, між Румунією і Болгарією та країнами Шенгенської зони можуть бути скасовані паспортні перевірки, але лише для подорожей літаками – рішення, яке він назвав "повітряним Шенгеном".

"Так, я можу собі уявити (ці) зміни в тому, що стосується аеропортів Румунії та Болгарії", – сказав він, додавши, що він направив документ з позицією Відня до Єврокомісії, і тепер м'яч на її полі.

"З іншого боку, в обмін на це є чіткі вимоги, а саме: значне посилення захисту зовнішнього кордону (ЄС), збереження наземних прикордонних перевірок та передача шукачів притулку до Болгарії та Румунії", – наголосив Карнер.

Зокрема, зауважив він, Австрія хотіла би, щоб кількість прикордонної поліції була збільшена втричі, а технічне обладнання було покращено, особливо на кордоні Болгарії з Туреччиною та Румунії з Сербією.

Раніше повідомляли, що Болгарія не збирається йти на конфронтацію з Австрією та Нідерландами, які блокують її вступ до Шенгенської зони, надавши перевагу м'якій дипломатії та політичнму тиску на Брюссель для подолання вето цих країн.

Перед цим прем'єр Болгарії Ніколай Денков заявив, що країна матиме дві можливості приєднатися до безвізової Шенгенської зони цього року, а саме в жовтні та в грудні.

Нагадаємо, депутати Європарламенту ухвалили у липні резолюцію із закликом до Європейської ради схвалити приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони до кінця 2023 року.

У грудні 2022 року міністри внутрішніх справ країн ЄС не змогли затвердити приєднання Болгарії та Румунії до Шенгенської зони, але погодилися на приєднання Хорватії. Проти вступу Румунії і Болгарії до Шенгенської зони проголосували Австрія і Нідерланди.