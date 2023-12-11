Зеленський привітав Туска з обранням прем’єром Польщі

Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням прем’єр-міністром Польщі у Сеймі.

Своє привітання голова держави опублікував у Twitter (X) українською, польською та англійською мовами, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський підкреслив, що майбутнє України та Польщі полягає в "єдності, взаємній підтримці та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом".

"Коли ми стоїмо пліч-о-пліч, свобода обох наших народів нездоланна", – вважає він.

"Ми вдячні Польщі за підтримку та допомогу. Разом ми посилюємо одне одного та всю нашу Європу. Переконаний, що Україна та Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи", – додав президент.

У понеділок Сейм Польщі очікувано проголосував за кандидатуру лідера "Громадянської коаліції" Дональда Туска на посаду прем’єр-міністра. А перед цим депутати не висловили довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького.

Як прогнозують, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.