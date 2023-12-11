Зеленский поздравил Туска с избранием премьером Польши

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Туска с избранием премьер-министром Польши в Сейме.

Свое поздравление глава государства опубликовал в Twitter (X) на украинском, польском и английском языках, сообщает "Европейская правда".

Зеленский подчеркнул, что будущее Украины и Польши заключается в "единстве, взаимной поддержке и стратегическом партнерстве для победы над общим врагом".

"Когда мы стоим бок о бок, свобода обоих наших народов непреодолима", – считает он.

"Мы благодарны Польше за поддержку и помощь. Вместе мы усиливаем друг друга и всю нашу Европу. Убежден, что Украина и Польша будут оставаться преданными делу защиты глобальной свободы", – добавил президент.

В понедельник Сейм Польши ожидаемо проголосовал за кандидатуру лидера "Гражданской коалиции" Дональда Туска на должность премьер-министра. А перед этим депутаты не выразили доверие правительству меньшинства Матеуша Моравецкого.

Как прогнозируют, правительство Туска полноценно заработает не ранее 13 декабря, после принятия присяги перед президентом Польши.

Подробно о смене власти в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Дональд Туск идет на ротацию: как будет меняться власть в Польше.