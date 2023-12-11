Сейм Польщі не підтримав уряд Моравецького

Сейм Польщі у понеділок, як і прогнозували, не проголосував за довіру до уряду меншості Матеуша Моравецького.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Проти довіри до уряду Моравецького проголосували 266 депутатів Сейму, за були 190 депутатів. Ніхто не утримався.

Засідання Сейму розпочалося після 10 години ранку. Першим питанням була промова прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, в якій він підсумував успіхи своєї команди і висловив бачення Польщі у майбутньому. Промова тривала трохи більше години.

Після виступів депутатів парламентарі ставили питання. Наступним пунктом було голосування про довіру уряду.

Після голосування спікер Сейму Шимон Головня оголосив перерву, під час якої будуть висунуті кандидати на посаду прем'єр-міністра.

Наступним пунктом порядку денного буде обрання прем'єр-міністра і наступні, знову ж таки 10- і 5-хвилинні, виступи фракцій і груп. Голосування за кандидатуру нового прем'єра має відбутися між 18:45 і 19:00 за місцевим часом. Після цього буде ще година для виступів депутатів.

Раніше повідомляли, що парламентська більшість планує на другому етапі голосувати за уряд Дональда Туска.

Таким чином, уряд Туска повноцінно запрацює щонайраніше з 13 грудня, після складання присяги перед президентом Польщі.

Детально про зміну влади у Польщі – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті Дональд Туск іде на ротацію: як буде змінюватися влада у Польщі.