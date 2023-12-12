Між Берліном і Парижем вперше за майже 10 років запускають нічний купейний потяг

Між Берліном та Парижем вперше за майже 10 років почне курсувати нічний потяг зі спальними місцями, квитки на святковий період вже майже розкупили.

Про це повідомляє DW, пише "Європейська правда".

Рейс запустили завдяки партнерству національного оператора французької залізниці SNCF та німецької Deutsche Bahn, а спальні вагони надала австрійська компанія Nightjet.

Найновіша версія вагонів Nightjet

Таких поїздів не було останні 9 років, відколи у 2014 році їх скасували через зниження попиту та, на додачу, зношеність вагонів.

Дорога займає 15 годин, орієнтовна вартість квитка складає €30.

Джерело: Nightjet

Перший потяг за маршрутом вирушив у дорогу ввечері 11 грудня. На початковому етапі планують три рейси на тиждень, а до жовтня 2024 року їх планують зробити щоденними.

У Deutsche Bahn кажуть, що більшість квитків на святковий період вже розкупили.

Останнім часом у Європі знову зростає інтерес до нічних потягів, зокрема через стурбованість негативними наслідками авіаперельотів для довкілля.

Deutsche Bahn планує запустити нічні потяги ще до 13 великих європейських міст у партнерстві з національними операторами відповідних країн.

Нагадаємо, цього тижня почав курсувати прямий рейс "Укрзалізниці" з Чопа до Відня.

15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.