До Відня прибув перший прямий рейс "Укрзалізниці" з Чопа

"Укрзалізниця" відзвітувала про успішне прибуття до кінцевого пункту першого прямого рейсу з Чопа до Відня.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У компанії повідомили, що перший рейс прибув за розкладом. Потяг Відень — Чоп — Відень курсує під номером №143/146.

"Відень — Чоп — Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а Угорщиною прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi. Вартість квитка з Києва до Відня (сидячий вагон другого класу + купе) – близько 2500 грн", – зазначили в "Укрзалізниці".

Придбати квиток з України можливо лише особисто у міжнародних касах, тоді як зворотні квитки мають бути доступні на сайтах австрійської або угорської залізниці відповідно.

Нагадаємо, 3 вересня з України до Польщі почав курсувати новий потяг за маршрутом Київ – Хелм.

15 жовтня "Укрзалізниця" запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою.