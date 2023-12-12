Между Берлином и Парижем впервые почти за 10 лет запускают ночной купейный поезд

Между Берлином и Парижем впервые за почти 10 лет начнет курсировать ночной поезд со спальными местами, билеты на праздничный период уже почти раскупили.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Рейс запустили благодаря партнерству национального оператора французской железной дороги SNCF и немецкой Deutsche Bahn, а спальные вагоны предоставила австрийская компания Nightjet.

Новейшая версия вагонов Nightjet

Таких поездов не было последние 9 лет, с тех пор как в 2014 году их отменили из-за снижения спроса и изношенности вагонов.

Дорога занимает 15 часов, ориентировочная стоимость билета составляет €30.

Источник: Nightjet

Первый поезд по маршруту отправился в путь вечером 11 декабря. На начальном этапе планируют три рейса в неделю, а к октябрю 2024 года их планируют сделать ежедневными.

В Deutsche Bahn говорят, что большинство билетов на праздничный период уже раскупили.

В последнее время в Европе снова растет интерес к ночным поездам, в частности из-за обеспокоенности негативными последствиями авиаперелетов для окружающей среды.

Deutsche Bahn планирует запустить ночные поезда еще в 13 крупных европейских городов в партнерстве с национальными операторами соответствующих стран.

Напомним, на этой неделе начал курсировать прямой рейс "Укрзализныци" из Чопа в Вену.

15 октября "Укрзализныця" запустила железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой.