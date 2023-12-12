Словаччина готова підтримати відкриття переговорів ЄС з Україною - глава МЗС

Міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що Братислава готова підтримати рішення про відкриття з Україною переговорів про вступ до ЄС на грудневому саміті.

Як повідомляє "Європейська правда", слова міністра наводить пресслужба МЗС Словаччини.

"Оцінивши реформаторські зусилля у Києві, ми готові підтримати відкриття переговорів про вступ, про що буде йтися на майбутньому засіданні Євроради. Втім, попереду у нашого східного сусіда ще довгий і тернистий шлях, усі необхідні заходи потрібно не лише схвалити, але й втілити у життя та стежити за їхнім дотриманням", – заявив Бланар.

Паралельно він наголосив на необхідності "більше фокусуватися на пошуку рішень для мирного врегулювання".

Міністр також повторив позицію нового уряду у Братиславі про те, що Словаччина не планує надавати Україні військову допомогу.

"Водночас ми продовжимо надавати Україні гуманітарну підтримку, зокрема у питанні розмінування та підготовки енергетичної інфраструктури до зими, і в цьому вже були конкретні кроки", – сказав міністр закордонних справ Словаччини.

Як відомо, на саміті лідерів 14-15 грудня мають розглянути питання про відкриття переговорів про вступ з Україною. Проти відкриття переговорів категорично виступає Угорщина, а позиція Словаччини досі залишалася невизначеною.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою заявив, що не змінив думки щодо рішень про Україну на саміті ЄС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прогнозує, що дискусія про відкриття чи невідкриття переговорів з Україною буде тривати буквально "до останньої хвилини" саміту.