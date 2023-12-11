Кулеба: У ЄС ще немає рішення про відкриття переговорів з Україною, боротьба триває

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що серед країн ЄС дуже сильна підтримка на користь відкриття з Україною переговорів про вступ, але це ще не вирішене питання і "боротьба триватиме".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні зі ЗМІ після тієї частини зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі, на якій був присутній.

Кулеба прогнозує, що дискусія за відкриття з Україною переговорів про вступ буде тривати і безпосередньо на саміті лідерів "до останньої хвилини".

"Загальний настрій і загальний сигнал – безпрецедентний рівень підтримки відкриттю переговорів про членство України в ЄС. Водночас, саме рішення ще не ухвалене, і боротьба за це рішення триватиме не лише найближчими днями, але й під час засідання Європейської ради. Це вже для усіх очевидно", – зазначив він.

За його словами, партнери вражені тим, що Україна за місяць виконала усі рекомендації.

"Тепер Євросоюз має продемонструвати свою здатність дотримуватися слова і забезпечувати єдність", – додав Дмитро Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що на зустрічі обговорювали у тому числі можливі наслідки того, якщо ЄС за підсумками саміту не ухвалить рішення почати переговори з Україною.

За його словами, від представників країн ЄС лунали аргументи, що це рішення слід ухвалити не задля України, а задля самого ЄС, а відсутність рішення зіграє проти Євросоюзу.

"Це рішення все одно відбудеться. Якщо хтось хоче, щоб воно відбулося не цього тижня, а через кілька тижнів чи місяців – це погано, але це рішення все одно буде, тому що не можна зупинити хід історії. А історія рухається дуже просто: Україна буде членом ЄС, це тільки питання часу і ціни. І наше завдання зробити ціну якнайменшою, а час якнайкоротшим", – зазначив Кулеба.

"ЄС хоче ухвалити рішення про відкриття переговорів щодо членства з Україною. ЄС розуміє, що неухвалення цього рішення також означатиме блокування розширення ЄС на інші країни також. І в них є усвідомлення, що це буде мати жахливі наслідки для репутації Євросоюзу", – підсумував Дмитро Кулеба.

Раніше у понеділок Кулеба розповів, що вперше за час повномасштабної війни особисто зустрінеться з главою МЗС Угорщини Петером Сійярто.

Як відомо, Будапешт погрожує заблокувати усі рішення ЄС щодо України, які планують розглядати на саміті лідерів 14-15 грудня.

Минулого тижня з Сійярто спілкувався телефоном керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Втім, вже після цих переговорів Орбан телефонував головуючій у Раді ЄС Іспанії та переконував не виносити на обговорення саміту питання про відкриття переговорів з Україною.

У неділю президент України Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час візиту на церемонію інавгурації новообраного президента Аргентини.