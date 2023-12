Орбан після розмови з прем’єром Іспанії й далі проти рішень щодо України на саміті ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер сповістив про телефонну розмову з іспанським візаві Педро Санчесом, чия країна нині головує в Раді Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обоє лідерів написали в соцмережі Twitter (X).

Після "відвертої телефонної розмови" з Санчесом Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради, оскільки серед країн-членів немає єдності з цього питання".

I had a frank phone conversation today with 🇪🇸 Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter.