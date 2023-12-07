Орбан після розмови з прем’єром Іспанії й далі проти рішень щодо України на саміті ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер сповістив про телефонну розмову з іспанським візаві Педро Санчесом, чия країна нині головує в Раді Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", обоє лідерів написали в соцмережі Twitter (X).

Після "відвертої телефонної розмови" з Санчесом Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради, оскільки серед країн-членів немає єдності з цього питання".

I had a frank phone conversation today with 🇪🇸 Prime Minister @sanchezcastejon . My message was clear: we should refrain from discussing the issue of Ukraine’s EU accession during the December #EUCO, as there is no unity among member states on this matter. December 7, 2023

Іспанський прем'єр без уточнень зазначив, що з угорським візаві говорив про "прогрес на шляху до вступу України в ЄС", і пообіцяв від імені країни, що головує в Раді ЄС, робити все для досягнення консенсусу і збереження фінансової та військової підтримки України.

"Захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, є однією з основоположних цінностей Європейського Союзу", – підкреслив Санчес.

He conversado con el primer ministro de Hungría, @PM_ViktorOrban, sobre los avances hacia la adhesión de Ucrania a la UE, de cara al Consejo Europeo de la semana próxima.



La ampliación es una inversión en paz, seguridad, estabilidad y prosperidad para Europa.



Desde la… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 7, 2023

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС.

Напередодні прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з Орбаном – вона теж намагалася переконати його у важливості підтримки України.