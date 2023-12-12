Скандал у Сеймі Польщі: депутат-українофоб загасив вогнегасником ханукальну менору

Депутат польської українофобської партії "Конфедерація" Гжегож Браун схопив у залі Сейму вогнегасник і загасив ханукальну менору, спричинивши гучний скандал.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24

Інцидент стався у другій половині дня під час парламентських запитань після виcтупу прем’єр-міністра Дональда Туска. У Сеймі відбувалося святкування єврейського свята Хануки.

Гжегож Браун кинувся на ханукальну менору з порошковим вогнегасником. Свічки були демонстративно погашені.

❗️❗️❗️Niebywały skandal. Poseł Grzegorz Braun zgasił gaśnicą menorę hanukową. @wirtualnapolska pic.twitter.com/JOxbsKCIAu — Patryk Michalski (@patrykmichalski) December 12, 2023

Внаслідок інциденту коридори Сейму були засипані порошком з вогнегасника, яким користувався депутат "Конфедерації".

"Ганьба! Депутат польського парламенту щойно зробив це. Через кілька хвилин після того, як ми відсвяткували там Хануку", – відреагував на інцидент посол Ізраїлю в Польщі Яков Лівне.

Після інциденту депутат "Конфедерації" з'явився на трибуні Сейму. Після цього спікер Сейму Шимон Головня виключив його із засідання. Самі слухання також були перервані.

"На підставі статті 175 п. 5 я приймаю рішення про виключення вас із засідання Сейму. Відповідно до регламенту Сейму, прошу вас залишити залу засідань", – звернувся до Гжегожа Брауна Головня.

"Я вирішив, що згідно з правилом 22b Регламенту Сейму, пан Браун вважається таким, що грубо порушив громадський порядок на території, яка перебуває у віданні Канцелярії Сейму. Це означає, що Президія Сейму, ймовірно, збереться пізніше сьогодні, щоб прийняти рішення про фінансове покарання для пана Брауна", – сказав Головня журналістам.

Він висловив "глибокий жаль з приводу того, що сталося. "Я також хочу чітко заявити, що на підставі даних моніторингу, точної кваліфікації вчинку пана Брауна, проти нього буде подана заява до прокуратури, ймовірно, за статтею, яка передбачає порушення релігійних обрядів", – поінформував спікер.

"Це ганьба. Це неприйнятно. Це не повинно повторитися", – коротко прокоментував інцидент прем'єр-міністр Дональд Туск.

Слід зазначити, що у вівторок Браун перепостив пост на соціальній платформі Twitter (X) зі скаргою на присутність єврейської символіки в будівлі парламенту і з використанням антисемітського тропу про те, що Польщею "керують" люди, які служать іншим націям.

"Конфедерація" – антиєвропейська та антиукраїнська політична сила. Гжегож Браун раніше закликав "зупинити бандеризацію Польщі", а також заявив, що "нас не будуть вчити історії німці та євреї".

Браун також відомий проросійськими поглядами: його часто цитують російські ЗМІ, він виявився єдиним депутатом, який на початку минулого року не проголосував у Сеймі за резолюцію зі зверненням до ЄС і НАТО допомогти Україні у війні з РФ, а також був причетним до антиукраїнського мітингу у Варшаві, на який ніхто не прийшов.