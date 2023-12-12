Скандал в Сейме Польши: депутат-украинофоб потушил огнетушителем ханукальную менору

Депутат польской украинофобской партии "Конфедерация" Гжегож Браун схватил в зале Сейма огнетушитель и потушил ханукальную менору, вызвав громкий скандал.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24

Инцидент произошел во второй половине дня во время парламентских вопросов после выступления премьер-министра Дональда Туска. В Сейме происходило празднование еврейского праздника Хануки.

Гжегож Браун бросился на ханукальную менору с порошковым огнетушителем. Свечи были демонстративно погашены.

В результате инцидента коридоры Сейма были засыпаны порошком из огнетушителя, которым пользовался депутат "Конфедерации".

"Позор! Депутат польского парламента только что сделал это. Через несколько минут после того, как мы отпраздновали там Хануку", – отреагировал на инцидент посол Израиля в Польше Яков Ливне.

После инцидента депутат "Конфедерации" появился на трибуне Сейма. После этого спикер Сейма Шимон Головня исключил его из заседания. Сами слушания также были прерваны.

"На основании статьи 175 п. 5 я принимаю решение об исключении вас из заседания Сейма. В соответствии с регламентом Сейма, прошу вас покинуть зал заседаний", – обратился к Гжегожу Брауну Головня.

"Я решил, что согласно правилу 22b Регламента Сейма, господин Браун считается грубо нарушившим общественный порядок на территории, находящейся в ведении Канцелярии Сейма. Это означает, что Президиум Сейма, вероятно, соберется позже сегодня, чтобы принять решение о финансовом наказании для господина Брауна", – сказал Головня журналистам.

Он выразил "глубокое сожаление по поводу случившегося. "Я также хочу четко заявить, что на основании данных мониторинга, точной квалификации поступка господина Брауна, против него будет подано заявление в прокуратуру, вероятно, по статье, которая предусматривает нарушение религиозных обрядов", – проинформировал спикер.

"Это позор. Это неприемлемо. Это не должно повториться", – коротко прокомментировал инцидент премьер-министр Дональд Туск.

Следует отметить, что во вторник Браун перепостил пост на социальной платформе Twitter (X) с жалобой на присутствие еврейской символики в здании парламента и с использованием антисемитского тропа о том, что Польшей "управляют" люди, которые служат другим нациям.

"Конфедерация" – антиевропейская и антиукраинская политическая сила. Гжегож Браун ранее призывал "остановить бандеризацию Польши", а также заявил, что "нас не будут учить истории немцы и евреи".

Браун также известен пророссийскими взглядами: его часто цитируют российские СМИ, он оказался единственным депутатом, который в начале прошлого года не проголосовал в Сейме за резолюцию с обращением к ЕС и НАТО помочь Украине в войне с РФ, а также был причастен к антиукраинскому митингу в Варшаве, на который никто не пришел.