CNN: В останні дні президентства Трампа загубився секретний звіт про втручання РФ у вибори

Наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка із секретною інформацією про втручання Росії у вибори 2016 року, яку спецслужби відтоді безуспішно намагаються повернути.

Про це йдеться в розслідуванні CNN, повідомляє "Європейська правда".

Папка товщиною близько 25 сантиметрів містила "сирі" розвідувальні дані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів. Там, зокрема, йшлося про джерела й методи впливу РФ, які дали американській розвідці підстави говорити про спробу втручання Росії у вибори 2016 року на користь Трампа.

За даними CNN, дані в папці були настільки секретними, що американські конгресмени та їхні помічники з допуском до державної таємниці могли ознайомитися з ними лише у штаб-квартирі Центрального розвідувального управління. Там вони зберігались у замкненому сейфі.

Востаннє папку бачили в Білому домі в останні дні перебування Трампа на посаді президента. Він наказав привезти її туди, аби розсекретити низку документів, пов'язаних з розслідуванням втручання РФ у вибори – й довести, що насправді воно було спрямоване проти нього й не мало реального підґрунтя.

Під керівництвом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папку переглядали помічники республіканців, які працювали над визначенням, яку саме інформацію звідти можна публікувати, а яку ні.

У Білому домі створили кілька копій папки з відредагованими даними, які планували розповсюдити серед республіканців у Конгресі та правих журналістів. Зрештою їх вилучили, бо вони вимагали додаткового погодження. Інформацію повністю досі не оприлюднили – чого зараз активно домагаються союзники Трампа.

А оригінал документів тим часом кудись зник, і розвідувальні служби США досі не знають, де він. Як пише CNN, згідно з однією з версій, документ міг певним чином опинитись у вже згаданого Медоуза. Але він сам це категорично заперечує.

За словами джерел CNN, зникнення документів викликало настільки велике занепокоєння, що минулого року співробітники розвідки поінформували керівників профільного комітету Сенату США про зниклі матеріали й зусилля уряду щодо їх повернення.

Вони уточнюють, що матеріалів із папки не знайшли під час обшуку резиденції Трампа в Мар-а-Лаго в межах розслідування його неналежного поводження із документами.

Нагадаємо, за підсумками розслідування, проведеного спецпрокурором Робертом Мюллером, ані президент США Дональд Трамп, ані будь-хто з його помічників не вступали у змову і не координували втручання Росії у вибори 2016 року.