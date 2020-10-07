Трамп наказав розсекретити документи про скандал з РФ і злам пошти Клінтон

Президент США Дональд Трамп наказав розсекретити документи, що стосуються розслідування зв'язків з Росією, а також скандалу зі зламом електронної пошти його конкурентки на виборах 2016 року Гілларі Клінтон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп написав вTwitter.

"Я в повній мірі дозволив розсекретити всі без винятку документи, що стосуються найбільшого політичного злочину в американській історії - пов'язаного з Росією обманом. Точно так само це стосується і скандалу з електронними повідомленнями Гілларі Клінтон", - написав Трамп.

I have fully authorized the total Declassification of any & all documents pertaining to the single greatest political CRIME in American History, the Russia Hoax. Likewise, the Hillary Clinton Email Scandal. No redactions! https://t.co/GgnHh9GOiq — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Нагадаємо, розслідування колишнього спеціального радника Роберта Мюллера і сенатського комітету з розвідки прийшли до висновку, що структури російського уряду втрутилися в президентські вибори 2016 року, щоб спробувати допомогти республіканцеві Дональду Трампу обратися. Мюллер попередив, що Росія втручається в нинішню кампанію.

Кремль називав повідомлення про хакерські атаки російської держави на передвиборчу фірму Байдена " нісенітницею".