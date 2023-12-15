В ОП розраховують на отримання щорічно до $15 млрд доходів від заарештованих активів РФ

В ОП вважають, що Україна могла б отримувати щорічно до $15 млрд доходу від заморожених активів РФ.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента (ОП) Ростислав Шурма на науково-практичній міжнародній конференції, присвяченій механізму компенсації, в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Перше завдання – це отримання не самих активів, а отримання доходів від заморожених російських активів. Тому що самі доходи за сьогоднішнього рівня відсоткових ставок у світі можуть сягати $15 млрд щорічно", – сказав він.

Шурма зазначив, що ці доходи зможуть тимчасово бути гарною підтримкою для державного бюджету, фінансування економіки та громадян, доки триває боротьба з російською агресією.

"Але, безумовно, наше завдання-максимум – це отримати всі російські активи, суверенні активи, активи олігархів, щоб компенсувати всі збитки, які завдала нашій державі Російська Федерація. І ми активно будемо працювати над цим", – наголосив Шурма.

Як повідомлялося, Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.

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