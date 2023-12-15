В ОП рассчитывают на получение ежегодно до $15 млрд доходов от арестованных активов РФ

В ОП считают, что Украина могла бы получать ежегодно до $15 млрд дохода от замороженных активов РФ.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента (ОП) Ростислав Шурма на научно-практической международной конференции, посвященной механизму компенсации, в Институте международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Первая задача – это получение не самих активов, а получение доходов от замороженных российских активов. Потому что сами доходы при сегодняшнем уровне процентных ставок в мире могут достигать $15 млрд ежегодно", – сказал он.

Шурма отметил, что эти доходы смогут временно быть хорошей поддержкой для государственного бюджета, финансирования экономики и граждан, пока продолжается борьба с российской агрессией.

"Но, безусловно, наша задача-максимум – это получить все российские активы, суверенные активы, активы олигархов, чтобы компенсировать все убытки, которые нанесла нашему государству Российская Федерация. И мы активно будем работать над этим", – подчеркнул Шурма.

Как сообщалось, Европейская комиссия 12 декабря утвердила предложение законодательного акта об использовании для восстановления Украины доходов от замороженных российских активов, которое 14 декабря принял к сведению Европейский совет.

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