Експеримент у Нідерландах: кав’ярням дозволили продавати власну марихуану

Міністерство охорони здоров'я, добробуту та спорту Нідерландів у п’ятницю оголосило про початок експерименту, в межах якого у двох містах запрацюють так звані канабіс-кав’ярні – заклади, які як виняток отримали дозвіл на комерційне вирощування марихуани.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У межах експерименту канабіс-кав’ярні запрацюють у містах Бреда й Тільбург. Їм дозволять зберігати на своїх складах до 500 грамів власноруч вирощеного канабісу, на додаток до 500 грамів канабісу, закупленого в сторонніх виробників.

У відкритті ініціативи взяли участь міністр охорони здоров’я Нідерландів Ернст Куйперс, який у п’ятницю відвідав одну з кав’ярень у Бреді.

"На початковому етапі виробники, власники кав'ярень, перевізники та наглядачі отримають досвід постачання та продажу регульованого канабісу, а також нагляду за ним, безпечного транспортування та використання системи відстеження та контролю", – йдеться в пресрелізі уряду.

Цей етап триватиме пів року і в разі успіху – якщо точніше, відсутності загроз громадському порядку та безпеці – може бути поширений на ще 11 муніципалітетів Нідерландів.

Нідерланди були першопрохідцями в декриміналізації вживання марихуани, починаючи з 1970-х років. У країні склалась практика, за якої людей не карають за споживання й продаж невеликої кількості марихуани, при цьому в країні досі заборонене її вирощування в комерційних цілях.

Крім того, в останні роки в Нідерландах більш консервативне ставлення до марихуани. Амстердам закриває канабіс-кав'ярні та заборонив куріння марихуани на деяких брукованих вулицях, що становлять його історичний центр.