Эксперимент в Нидерландах: кофейням разрешили продавать собственную марихуану

Министерство здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов в пятницу объявило о начале эксперимента, в рамках которого в двух городах заработают так называемые каннабис-кофейни – заведения, которые в порядке исключения получили разрешение на коммерческое выращивание марихуаны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В рамках эксперимента каннабис-кофейни заработают в городах Бреда и Тильбург. Им позволят хранить на своих складах до 500 граммов собственноручно выращенного каннабиса, в дополнение к 500 граммов каннабиса, закупленного у сторонних производителей.

В открытии инициативы приняли участие министр здравоохранения Нидерландов Эрнст Куйперс, который в пятницу посетил одну из кофеен в Бреде.

"На начальном этапе производители, владельцы кофеен, перевозчики и надзиратели получат опыт поставки и продажи регулируемого каннабиса, а также надзора за ним, безопасной транспортировки и использования системы отслеживания и контроля", – говорится в пресс-релизе правительства.

Этот этап продлится полгода и в случае успеха – если точнее, отсутствия угроз общественному порядку и безопасности – может быть распространен на еще 11 муниципалитетов Нидерландов.

Нидерланды были первопроходцами в декриминализации употребления марихуаны, начиная с 1970-х годов. В стране сложилась практика, при которой людей не наказывают за потребление и продажу небольшого количества марихуаны, при этом в стране до сих пор запрещено ее выращивание в коммерческих целях.

Кроме того, в последние годы в Нидерландах более консервативное отношение к марихуане. Амстердам закрывает каннабис-кофейни и запретил курение марихуаны на некоторых мощеных улицах, составляющих его исторический центр.