Італія отримає HIMARS

Державний департамент США схвалив продаж уряду Італії артилерійських ракетних систем HIMARS і пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 400 мільйонів доларів та повідомило про це Конгрес.

Про це в п’ятницю повідомило Управління воєнного співробітництва Пентагону, передає "Європейська правда".

Італійський уряд звернувся до США із запитом на придбання двадцяти однієї системи HIMARS та однієї реактивної системи залпового вогню M31A2 (GMLRS-U) з осколково-фугасною головною частиною. До запиту також входить допоміжне обладнання.

Зазначається, що Італія прагне придбати ці системи для забезпечення оборони розгорнутих військ, регіональної безпеки і оперативної сумісності зі Сполученими Штатами.

"Запропонований продаж підтримає зовнішню політику і національну безпеку США, допомагаючи покращити безпеку країни-члена Організації Північноатлантичного договору, яка є важливим партнером для політичної стабільності і економічного прогресу в Європі",– констатували у Пентагоні.

Терміни укладання й виконання потенційного контракту поки не визначені. Відомо, що попередньо до Італії мають прибути представники американського уряду та підрядника – компанії Lockheed Martin.

M142 HIMARS буквально перекладається як "високомобільна артилерійська ракетна система". Вона може використовуватись як реактивна система залпового вогню або як оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Україна вперше отримала ці системи минулого року, отримавши змогу уражати ворожі цілі на відстані до 80 кілометрів і змусивши російські сили передислокувати свої сили далі від лінії зіткнення.

Низка європейських країн також зацікавилась придбанням HIMARS, зокрема Польща та Латвія.