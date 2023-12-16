Италия получит HIMARS

Государственный департамент США одобрил продажу правительству Италии артиллерийских ракетных систем HIMARS и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 400 миллионов долларов и сообщил об этом Конгрессу.

Об этом в пятницу сообщило Управление военного сотрудничества Пентагона, передает "Европейская правда".

Итальянское правительство обратилось к США с запросом на приобретение двадцати одной системы HIMARS и одной реактивной системы залпового огня M31A2 (GMLRS-U) с осколочно-фугасной головной частью. В запрос также входит вспомогательное оборудование.

Отмечается, что Италия стремится приобрести эти системы для обеспечения обороны развернутых войск, региональной безопасности и оперативной совместимости с Соединенными Штатами.

"Предложенная продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность США, помогая улучшить безопасность страны-члена Организации Североатлантического договора, которая является важным партнером для политической стабильности и экономического прогресса в Европе",- констатировали в Пентагоне.

Сроки заключения и выполнения потенциального контракта пока не определены. Известно, что предварительно в Италию должны прибыть представители американского правительства и подрядчика – компании Lockheed Martin.

M142 HIMARS буквально переводится как "высокомобильная артиллерийская ракетная система". Она может использоваться как реактивная система залпового огня или как оперативно-тактический ракетный комплекс.

Украина впервые получила эти системы в прошлом году, получив возможность поражать вражеские цели на расстоянии до 80 километров и заставив российские силы передислоцировать свои силы дальше от линии соприкосновения.

Ряд европейских стран также заинтересовались приобретением HIMARS, в частности Польша и Латвия.