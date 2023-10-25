Латвія хоче придбати ракети ATACMS

Державний департамент США схвалив продаж Латвії шести ракетно-артилерійських систем HIMARS, також будуть придбані далекобійні ракети ATACMS.

Про це у Twitter (X) написав міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, загальна вартість закупівлі становить близько 220 мільйонів доларів.

Міністр обіцяє, що контракт на придбання буде підписаний у найближчі місяці.

"Це значно посилить бойові можливості ЗС Латвії і стратегічне партнерство між США і Латвією", – додав Спрудс.

На початку жовтня стало відомо, що Естонія закупить у США ракети великої дальності ATACMS, а також пускові установки HIMARS.

17 жовтня президент України Володимир Зеленський повідомив, що українські сили використали американські далекобійні ракети ATACMS, завдавши ударів по аеродромах російських окупантів у захоплених Бердянську та Луганську.