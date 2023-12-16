Болгарське національне радіо пояснило, чому зняло з етеру інтерв’ю з послом РФ

Генеральний директор Болгарського національного радіо (БНР) Мілен Мітєв прокоментував зняття з етеру інтерв’ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою, яке мало транслюватись у суботу.

Про це він сказав в етері програми БНР "Політично некоректно", де й мало транслюватись інтерв’ю з Митрофановою, пише "Європейська правда".

Мітєв підкреслив, що на Болгарському національному радіо існує свобода слова, доказом чого є сам факт існування програми, в якій він виступав. Але існують редакційні стандарти, за дотриманням яких стежить Програмна рада.

"Інтерв'ю (з Митрофановою. – Ред.) було записане заздалегідь, і сьогодні Програмна рада Болгарського національного радіо 15 голосами "за" і одним, що утримався вирішила не транслювати його в ефірі через недотримання журналістських стандартів", – сказав він.

Гендиректор БНР уточнив, що рішення ґрунтується на "виявлених фактах недотримання редакційних стандартів", й висловив "наївне сподівання", що цей крок не сприймуть як цензуру.

"Це нормально, що будь-який матеріал, створений за допомогою ресурсів Національного радіо, є власністю БНР, і БНР вирішує, що з ним робити. Будь-яке рішення може бути оголошене залежно від ситуації", – заявив Мілен Мітєв.

Ведучий "Політично некоректно" Петар Волгін раніше заявив, що інтерв’ю з послом Росії зняли з етеру через втручання депутата Деляна Пеєвського, який має сумнівну репутацію.

Трансляцією також публічно обурювалось посольство України в Болгарії.

Зазначимо, що колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков прямо звинувачував Митрофанову в підкупі болгарських депутатів і веденні підривної діяльності проти країни.