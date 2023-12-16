Болгарское национальное радио объяснило, почему сняло с эфира интервью с послом РФ

Генеральный директор Болгарского национального радио (БНР) Милен Митев прокомментировал снятие с эфира интервью с послом России Элеонорой Митрофановой, которое должно было транслироваться в субботу.

Об этом он сказал в эфире программы БНР "Политически некорректно", где и должно было транслироваться интервью с Митрофановой, пишет "Европейская правда".

Митев подчеркнул, что на Болгарском национальном радио существует свобода слова, доказательством чего является сам факт существования программы, в которой он выступал. Но существуют редакционные стандарты, за соблюдением которых следит Программный совет.

"Интервью (с Митрофановой. – Ред.) было записано заранее, и сегодня Программный совет Болгарского национального радио 15 голосами "за" и одним воздержавшимся решил не транслировать его в эфире из-за несоблюдения журналистских стандартов", – сказал он.

Гендиректор БНР уточнил, что решение основано на "выявленных фактах несоблюдения редакционных стандартов", и выразил "наивную надежду", что этот шаг не будет воспринят как цензура.

"Это нормально, что любой материал, созданный с помощью ресурсов Национального радио, является собственностью БНР, и БНР решает, что с ним делать. Любое решение может быть объявлено в зависимости от ситуации", – заявил Милен Митев.

Ведущий "Политически некорректно" Петар Волгин ранее заявил, что интервью с послом России сняли с эфира из-за вмешательства депутата Деляна Пеевского, который имеет сомнительную репутацию.

Трансляцией также публично возмущалось посольство Украины в Болгарии.

Отметим, что бывший премьер Болгарии Кирилл Петков прямо обвинял Митрофанову в подкупе болгарских депутатов и ведении подрывной деятельности против страны.