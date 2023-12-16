Болгарське радіо зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення посольства України

Болгарське національне радіо (БНР) зупинило трансляцію інтерв'ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Митрофановою, як стверджує ведучий Петар Волгін, через "політичну цензуру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю посольство України в Болгарії висловило "велике розчарування та глибоку гіркоту" через анонс інтерв’ю з Митрофановою в програмі Волгіна "Політично некоректно" на БНР.

"Надання можливості офіційній особі держави-агресора виступити і вести пропаганду є грубим порушенням професійних і моральних стандартів журналістики… Участь представника держави-агресора в ефірі національного ЗМІ – це не дискусія чи обмін думками, а неприхована підтримка кремлівського режиму", – підкреслили там.

Представництво додало, що Волгін запрошував для участі в програмі посла Олесю Ілащук, але наголосило, що програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого, дезінформацію та підміну цінностей, використовуючи для цього незалежність ЗМІ та свободу слова".

Там додали, що звернулись до парламенту та інших інституцій Болгарії, аби звернути увагу на ситуацію.

У суботу Петар Волгін натякнув у Facebook, що його інтерв’ю з Митрофановою зняли з етеру БНР після нібито втручання Деляна Пеєвського – голови фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії.

Пеєвський напередодні справі розкритикував БНР за плани показати інтерв’ю з послом РФ, назвавши її "представником кремлівського режиму, проти безпрецедентної зухвалості та нехтування верховенством права якого ми неодноразово виступали".

Зауважимо, що Пеєвський перебуває під санкціями США й Британії через причетність до політичної корупції та контрабанди. При цьому політик має проукраїнські погляди й активно виступає за військову допомогу Києву.

Саме Болгарське національне радіо досі офіційно не коментувало ситуацію. У БНР підтвердили порталу 24часа, що інтерв’ю з Митрофановою справді було записане, але чому його не показали, не уточнили.

Зазначимо, що колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков прямо звинувачував Митрофанову в підкупі болгарських депутатів і веденні підривної діяльності проти країни.