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Болгарське радіо зняло інтерв’ю з послом РФ після обурення посольства України

Субота, 16 грудня 2023, 14:02

Болгарське національне радіо (БНР) зупинило трансляцію інтерв'ю з послом Росії в Болгарії Елеонорою Митрофановою, як стверджує ведучий Петар Волгін, через "політичну цензуру".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У п’ятницю посольство України в Болгарії висловило "велике розчарування та глибоку гіркоту" через анонс інтерв’ю з Митрофановою в програмі Волгіна "Політично некоректно" на БНР.

"Надання можливості офіційній особі держави-агресора виступити і вести пропаганду є грубим порушенням професійних і моральних стандартів журналістики… Участь представника держави-агресора в ефірі національного ЗМІ – це не дискусія чи обмін думками, а неприхована підтримка кремлівського режиму", – підкреслили там.

Представництво додало, що Волгін запрошував для участі в програмі посла Олесю Ілащук, але наголосило, що програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого, дезінформацію та підміну цінностей, використовуючи для цього незалежність ЗМІ та свободу слова".

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Там додали, що звернулись до парламенту та інших інституцій Болгарії, аби звернути увагу на ситуацію.

У суботу Петар Волгін натякнув у Facebook, що його інтерв’ю з Митрофановою зняли з етеру БНР після нібито втручання Деляна Пеєвського – голови фракції "Руху за права і свободи" в парламенті Болгарії.

Пеєвський напередодні справі розкритикував БНР за плани показати інтерв’ю з послом РФ, назвавши її "представником кремлівського режиму, проти безпрецедентної зухвалості та нехтування верховенством права якого ми неодноразово виступали".

Зауважимо, що Пеєвський перебуває під санкціями США й Британії через причетність до політичної корупції та контрабанди. При цьому політик має проукраїнські погляди й активно виступає за військову допомогу Києву.

Саме Болгарське національне радіо досі офіційно не коментувало ситуацію. У БНР підтвердили порталу 24часа, що інтерв’ю з Митрофановою справді було записане, але чому його не показали, не уточнили.

Зазначимо, що колишній прем'єр Болгарії Кирил Петков прямо звинувачував Митрофанову в підкупі болгарських депутатів і веденні підривної діяльності проти країни.

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Болгарія