Болгарія, Румунія й Туреччина в січні підпишуть угоду про розмінування Чорного моря

Три чорноморські держави НАТО – Болгарія, Румунія й Туреччина – планують підписати угоду про спільне розмінування акваторії цього моря 11 січня в Стамбулі.

Про це на пресконференції в суботу заявив міністр національної оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TRT Haber.

Про розмінування Чорного моря Гюлер згадав у контексті повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наголосивши, що Анкара "ретельно, відповідально й неупереджено" виконує Конвенцію Монтрьо (регулює судноплавство через протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне й Середземне моря).

"У межах "Тристоронньої ініціативи", започаткованої під керівництвом нашої країни проти мінної загрози в Чорному морі, 22-23 листопада ми провели третій раунд засідання Цільової групи з протимінної діяльності в Чорному морі, який приймало наше міністерство", – нагадав міністр.

"Ми також плануємо провести церемонію підписання в Стамбулі 11 січня 2024 року за участю міністрів оборони трьох країн", – додав він.

У контексті повномасштабної російської агресії Гюлер також висловив сподівання, що "ця війна, яка впливає на весь світ, закінчиться якомога швидше", а територіальна цілісність України буде захищена.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну румунські, болгарські та турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах. У жовтні вперше стало відомо, що ці три країни обговорюють створення спільних сил для очищення Чорного моря від мін.

Ці мінно-тральні сили не вважатимуться операцією НАТО, але стануть першою великою спільною дією чорноморських союзників з часу, коли президент Владімір Путін віддав наказ про вторгнення в Україну в лютому 2022 року.