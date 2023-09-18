У Болгарії знешкодили міну, знайдену серед уламків дрона на узбережжі Чорного моря

Спеціалізована група Військово-морських сил Болгарії в понеділок удень знешкодила боєприпас, виявлений у курортному місті Тюленово на березі Чорного моря серед уламків дрона невідомого походження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Міністерство оборони Болгарії.

Військовослужбовці оглянули місце ймовірного падіння дрона, під час якого виявили, що до уламків була прикріплена мінометна міна калібру 82 мм. Оскільки вона була ушкоджена через падіння, її вирішили не вивозити на полігон.

"Було ухвалене рішення знищити боєприпас мінометної міни на місці, шляхом контрольованого підриву в безпечній зоні в радіусі 150 метрів", – йдеться в заяві болгарського Міноборони.

Фото: Reuters

Контрольований підрив міни відбувся успішно, мешканців Тюленова попередили про необхідність дотримуватись правил безпеки.

Нагадаємо, 18 вересня стало відомо, що у болгарському чорноморському місті виявили безпілотник з вибухівкою. Міноборони відправило спецпідрозділ для обстеження пристрою і його знешкодження.

Минулого тижня в Румунії у прикордонних районах втретє знайшли уламки, схожі на фрагменти безпілотника, цього разу за 14 кілометрів від кордону. Після того Міноборони розширило зону заборони польотів біля кордону з Україною.

Мешканці румунських сіл над Дунаєм тепер отримують сигнал повітряної тривоги під час атак на українські міста.