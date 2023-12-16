Болгария, Румыния и Турция в январе подпишут соглашение о разминировании Черного моря

Три черноморские государства НАТО – Болгария, Румыния и Турция – планируют подписать соглашение о совместном разминировании акватории этого моря 11 января в Стамбуле.

Об этом на пресс-конференции в субботу заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TRT Haber.

О разминировании Черного моря Гюлер вспомнил в контексте полномасштабного вторжения России в Украину, подчеркнув, что Анкара "тщательно, ответственно и беспристрастно" выполняет Конвенцию Монтрё (регулирует судоходство через проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря).

"В рамках "Трехсторонней инициативы", начатой под руководством нашей страны против минной угрозы в Черном море, 22-23 ноября мы провели третий раунд заседания Целевой группы по противоминной деятельности в Черном море, который принимало наше министерство", – напомнил министр.

"Мы также планируем провести церемонию подписания в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран", – добавил он.

В контексте полномасштабной российской агрессии Гюлер также выразил надежду, что "эта война, которая влияет на весь мир, закончится как можно скорее", а территориальная целостность Украины будет защищена.

После полномасштабного вторжения России в Украину румынские, болгарские и турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах. В октябре впервые стало известно, что эти три страны обсуждают создание совместных сил для очистки Черного моря от мин.

Эти минно-тральные силы не будут считаться операцией НАТО, но станут первым крупным совместным действием черноморских союзников со времени, когда президент Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину в феврале 2022 года.