Німеччина та Грузія підпишуть міграційну угоду

Німеччина та Грузія підпишують міграційну угоду, що спростить трудову міграцію та, водночас, депортацію громадян Грузії, які перебувають у Німеччині незаконно.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

На початку тижня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер вирушить до Грузії для підписання угоди. Схожі угоди готують також з Молдовою та кількома країнами інших регіонів.

"Ми таким чином уможливимо імміграцію кваліфікованих працівників і, водночас, погоджуємося, що люди без права перебування у Німеччині повернуться додому", – зазначила вона.

Міністерка додала, що Грузія не вважається "небезпечною країною", і частка задоволених клопотань про притулок на підставі того, що цим особам у Грузії буцімто загрожують переслідування, складає лише 0,3%.

Станом на листопад, за словами Фезер, від громадян Грузії протягом 2023 року надійшло понад 8 тисяч первинних заявок на отримання притулку.

В країні перебуває понад 7800 громадян Грузії, які повинні будуть виїхати з Німеччини, з них понад 5400 з так званим режимом толерування. З початку року до листопада з Німеччини депортували 1179 громадян Грузії.

Нагадаємо, влітку цього року Німеччина внесла Грузію та Молдову у список так званих безпечних країн.

Як відомо, минулого тижня на саміті лідерів ЄС ухвалили рішення надати Грузії статус кандидата на вступ у Євросоюз.