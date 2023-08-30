Німеччина визнає Грузію та Молдову безпечними країнами походження

Уряд Німеччини має намір схвалити 30 серпня законопроєкт, згідно з яким Грузію та Молдову оголосять безпечними країнами походження.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Відповідний законопроєкт представить міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер, яка акцентувала на тому, що обидві країни бажають вступити до Євросоюзу.

"В обох державах людям зазвичай не загрожує переслідування з політичних причин. Крім того, більш ніж кожен десятий шукач притулку в Німеччині прибуває з цих країн, і визнання безпечними дасть змогу вельми швидко й ефективно скоротити нелегальну міграцію", – заявила вона в інтерв'ю виданням групи Funke.

За її словами, ФРН підпише з Грузією та Молдовою угоди у сфері міграції, що дасть шанс людям, які хочуть приїхати в Німеччину, здобути освіту і роботу, тоді як Берлін зможе залучити необхідні кваліфіковані кадри.

На підтримку якнайшвидшого ухвалення законопроєкту виступило МВС Німеччини, оскільки частка схвалених клопотань про притулок від громадян Молдови та Грузії в першому півріччі 2023 року становила лише 0,1 відсотка, тоді як статус безпечних країн дасть змогу ФРН прискорити опрацювання клопотань від громадян із цих країн.

Раніше правозахисна організація Pro Asyl, яка займається підтримкою шукачів притулку в Німеччині, закликала ЄС якнайшвидше продовжити дію директиви про тимчасовий захист українських біженців, що спливає в березні 2024 року.

Перед цим повідомлялося, що з понад одного мільйона українських біженців, які приїхали до Німеччини, рятуючись від війни, 44% сподіваються залишитися в країні.

Уряди європейських країн виділили понад 43 мільярди євро на прихисток для українців, які стали біженцями через розв'язану Росією війну.