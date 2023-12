Грузія стала кандидатом на членство в ЄС – рішення лідерів

Засідання Європейської ради в Брюсселі в четвер підтримало рекомендацію Європейської комісії надати Грузії статус кандидата на вступ до ЄС.

Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель, повідомляє "Європейська правда".

"Європейська рада надала статус кандидата (на членство. – Ред.) Грузії", – написав Мішель у Twitter (X).

The European Council has decided to open accession negotiations with Ukraine & Moldova. #EUCO granted candidate status to Georgia. And the EU will open negotiations with Bosnia and Herzegovina once the necessary degree of compliance with the membership criteria is reached and…