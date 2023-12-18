Литва і Німеччина погодять план розгортання німецької бригади 

Міністри оборони Литви і Німеччини Арвідас Анушаускас і Борис Пісторіус підпишуть у понеділок у Вільнюсі план розгортання бригади Бундесверу в Литві.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

План закріпить наміри двох країн щодо німецької бригади в Литві і подальший курс дій для її повномасштабного розгортання, заявило раніше литовське Міноборони.

Згідно з планом, німецькі війська прибуватимуть до Литви поступово, починаючи з 2024 року, а завершення розгортання очікується до 2027 року.

План дій був підготовлений спільною робочою групою міністерств оборони Німеччини і Литви.

Ядро німецької бригади складатиметься з п'яти батальйонів, в тому числі танкового і артилерійського.

Загалом Німеччина має намір розмістити в Литві близько 5 тисяч солдатів і цивільних осіб, до яких, як очікують, приєднаються їхні сім'ї на період тривалої ротації.

Німецькі війська будуть дислоковані в Руднінкаї і Руклі. Деякі з них житимуть у Вільнюсі і Каунасі, а в інших частинах Литви будуть створені додаткові логістичні пункти.

Дискусії про розгортання такої бригади в Литві розпочалися після вторгнення Росії в Україну, а Німеччина оголосила про свою готовність у червні.

Німеччина також очолює міжнародний батальйон посиленої передової присутності НАТО, розгорнутий в Литві з 2017 року.

Тим часом у Литві лунають заклики до швидшого розгортання німецьких військових. Президенти Гітанас Науседа заявляв, що вітав би прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Тим часом Міноборони Німеччини вирішило розробити детальну систему стимулів для того, щоб заохотити німецьких військових на постійну дислокацію в Литву.