Німецьких солдатів на постійну дислокацію в Литву заманюватимуть щедрими бонусами

Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Spiegel, який ознайомився з відповідним документом німецького відомства.

Документ з планування дає уявлення про те, наскільки складним буде створення бригади, якщо не брати до уваги суто військові аспекти. Відділ кадрів описує цілий комплекс заходів, серед яких премії за роботу за кордоном, регулярні поїздки до Німеччини, місцеві школи і дитячі садки, а також можливості для просування по службі і зниження віку виходу на пенсію.

Без цих привілеїв, як зазначається в документі, місія навряд чи могла б бути виконана. "Необхідно висвітлювати різні привабливі аспекти перебування в Литві, щоб підвищити рівень добровільності", – йдеться в документі.

"Додаткові грошові і негрошові стимули підвищують прийнятність служби в Литві", – аналізують планувальники.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив із наміром постійно передислокувати близько 4000 солдатів до Литви для захисту східного флангу НАТО. Така передислокація буде першою в історії Бундесверу. Під час попередніх закордонних місій, наприклад, в Афганістані, Малі чи Косові, об'єднання ротувались і повертались додому після шести місяців перебування за кордоном.

Литовська бригада має бути поступово сформована з наступного року, а в 2024 році до країн Балтії має бути передислокований штаб з розвитку. Завжди оптимістичні сценарії військових припускають, що об'єднання, ймовірно, буде повністю функціональним не раніше 2027 року. Але для цього велика кількість солдатів повинна швидко зголоситися добровольцями.

Наразі немає конкретної інформації про те, скільки коштуватиме Литві бойова бригада, і в бюджетних планах міністерства цей масштабний проєкт не фігурує. За інформацією Spiegel, Пісторіус хоче оголосити про дві бойові частини, з яких будуть набиратися добровольці для Литви, вже цього понеділка.

У документі планувальники показують, як можна зробити місію привабливою для солдатів. Можна було б запровадити два види неоподатковуваної зарплати за службу: дещо вищу за службу на військовій базі в Руклі, приблизно за 100 кілометрів від білоруського кордону, і дещо нижчу за службу в інших литовських місцях дислокації.

Кожен, хто погодиться служити в Литві, має бути винагороджений привабливою пропозицією щодо подальшого працевлаштування. Крім того, привабливим є більш ранній вік виходу на пенсію, а саме "вдвічі більший за стаж роботи в Литві". Тобто якщо солдат пропрацює в Литві три роки, то зможе вийти на пенсію на шість років раніше.

Міністерство наполегливо працює над місією в Литві, адже Берлін пообіцяв литовцям "дорожню карту" з конкретними кроками щодо створення бригади до кінця року. Литовцям потрібні деталі від Німеччини, щоб почати будувати необхідну інфраструктуру.

Нагадаємо, влада Литви витратила близько 230 мільйонів євро на будівництво трьох військових містечок у Рокантішкесі, Шяуляї та Шилальському районі.

Міністр оборони Арвідас Анушаускас розповів, що військовослужбовці німецької бригади, які прибуватимуть до Литви, будуть розміщені на об'єктах, що наразі будують у містах Рукла та Руднинкай, а також у Вільнюсі.