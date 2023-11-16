Президент Литви виступає за прискорення розміщення німецької бригади в країні

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що привітав би можливе рішення Німеччини щодо прискорення розміщення німецької бригади в країні до кінця 2026 року.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа сказав в інтерв'ю телеканалу LNK, яке наводить LRT.

Литовський президент розповів, що цього тижня обговорив це питання з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

"Я дійсно говорив із президентом Німеччини під час мого візиту кілька днів тому про те, що було б добре прискорити і скоротити цей процес, наскільки це можливо. Час не той фактор, який працює на нашу користь", – зазначив він.

За словами Науседи, спершу йшлося про розміщення німецької бригади до 2027 року.

"Але я сказав, що Литва зобов'язується створити військову інфраструктуру до кінця 2026 року, і якщо німецька сторона побачить можливість ще більше прискорити цей процес, ми, звичайно, це вітали б", – додав литовський президент.

Наразі в Литві розгорнуто передовий командний пункт бригади. Планується, що прибувати до Литви військові німецької бригади будуть поступово. Перших представників Бундесверу Вільнюс очікує 2024 року, а до 2027 року прибути має вся німецька бригада.

Литва збирається розмістити німецьких військових у Вільнюсі та Каунасі, але певні елементи матеріально-технічного забезпечення заплановані і в інших частинах країни.

Раніше повідомляли, що Німеччина визначилася із підрозділами, які на постійній основі сформують 42-гу танкову бригаду її збройних сил у Литві.

Перед цим стало відомо, що Міноборони Німеччини зараз розробляє детальну систему фінансових, соціальних і кадрових стимулів для того, щоб сприяти переведенню військ на постійне місце дислокації в Литву в найближчі місяці.

У Берліні говорили, що планують відправити додатково близько чотирьох тисяч солдатів Бундесверу на постійне місце дислокації до Литви для зміцнення східного флангу НАТО.