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Конгрес США навряд чи домовиться щодо кордону і допомоги Україні цього року 

Понеділок, 18 грудня 2023, 11:44

Сенат США та, відповідно, і Конгрес у цілому до кінця року навряд чи ухвалить нові обмеження щодо безпеки кордонів, від яких залежить виділення мільярдів доларів допомоги Україні. 

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

У США за зачиненими дверима тривають переговори щодо безпеки кордону, у яких беруть участь сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд, незалежна сенаторка Кірстен Сінема і сенатор-демократ Кріс Мерфі. Цієї неділі вони провели тригодинну зустріч, заявивши про досягнення прогресу. Сінема повідомила, що деякі частини складних формулювань щодо кордону були доопрацьовані. 

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Але, як стверджується, повна угода все ще не завершена на достатньому рівні для того, щоб можна було оприлюднити хоча б її побіжні рамки або коротке резюме. Сенатори-республіканці запропонували не розглядати законопроєкт до січня.

Ленкфорд зазначив, що очікування січня для остаточного голосування є "реалістичним графіком" для завершення їхньої роботи. За його словами, сенатори "працюють над цим питанням так швидко, як тільки можливо". 

Сенатори продовжать обговорення в понеділок, коли Сенат повернеться до роботи. Навіть за наявності остаточного тексту законопроєкту його схвалення в Сенаті може зайняти тиждень або більше. 

Учасники переговорів у Сенаті зустрічаються щодня, щоб досягти угоди щодо заходів з безпеки кордонів, яких вимагають республіканці Палати представників і Сенату як умови ухвалення додаткового пакета допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, що включає підтримку України та Ізраїлю.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці.

Білий дім звернувся до Конгресу із закликом не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.

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