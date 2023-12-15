У Білому домі сподіваються, що Конгрес почув нові погрози Путіна Україні

Білий дім звернувся до Конгресу із закликом не зволікати з ухваленням додаткової підтримки України, вказавши на нові погрози президента РФ Владіміра Путіна на адресу України під час його пресконференції 14 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Представник Білого дому вказав на слова лідера РФ, що його агресія в Україні не закінчиться, і що мир настане лише тоді, коли "російські цілі будуть досягнуті".

"Ми всі знаємо, що це означає. Але дуже сподіваюся, що ті республіканці в Палаті представників, які місяцями тримали в заручниках критично важливу допомогу Україні, почули послання Путіна голосно й чітко", – зазначив Кірбі.

Він додав, що в той час, коли конгресмени їдуть додому на свята, українці продовжують відбивати агресію РФ та зазнають більше повітряних атак на цивільну інфраструктуру.

"Якщо цього недостатньо, щоб вплинути на вас або змінити вашу думку, подумайте про наші власні інтереси. Ми знаємо, що те, що відбувається в Україні, відбувається не тільки з Україною. Це не закордонна війна", – додав Кірбі.

"Ми не можемо дозволити собі не допомогти українцям. Уявіть собі ціну людських і матеріальних втрат, життів наших військових та наших союзників по НАТО, якщо ми просто відмовимося від цих зусиль, якщо ми просто дозволимо Путіну захопити Україну, стерти її з лиця землі як незалежну країну", – резюмував він.

Напередодні Путін підтвердив свої максималістські цілі російської війни в Україні.

Раніше повідомляли, що американські сенатори продовжать роботу у Вашингтоні наступного тижня попри формальне завершення сесії в четвер, аби спробувати знайти компроміс для схвалення додаткового фінансування для України.

У Конгресі США, як відомо, на понад два місяці застряг запит Білого дому на додаткове фінансування, який передбачає виділення загалом близько 61 мільярда доларів Україні – на військову та макрофінансову допомогу.

Будь-яка угода в Сенаті, який контролюють демократи з перевагою в 51 голос, повинна буде також отримати схвалення Палати представників США, яку контролюють республіканці (більшість у 221 проти 213).

Законодавці Палати представників залишили Вашингтон у четвер, щоб розпочати святкові канікули, що унеможливлює ухвалення допомоги до Різдва.

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