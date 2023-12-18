Конгресс США вряд ли договорится по границе и помощи Украине в этом году

Сенат США и, соответственно, Конгресс в целом до конца года вряд ли примет новые ограничения по безопасности границ, от которых зависит выделение миллиардов долларов помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

В США за закрытыми дверями продолжаются переговоры по безопасности границы, в которых принимают участие сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд, независимый сенатор Кирстен Синема и сенатор-демократ Крис Мерфи. В это воскресенье они провели трехчасовую встречу, заявив о достижении прогресса. Синема сообщила, что некоторые части сложных формулировок по границе были доработаны.

Но, как утверждается, полное соглашение все еще не завершено на достаточном уровне для того, чтобы можно было обнародовать хотя бы его приблизительные рамки или краткое резюме. Сенаторы-республиканцы предложили не рассматривать законопроект до января.

Лэнкфорд отметил, что ожидание января для окончательного голосования является "реалистичным графиком" для завершения их работы. По его словам, сенаторы "работают над этим вопросом так быстро, как только возможно".

Сенаторы продолжат обсуждение в понедельник, когда Сенат вернется к работе. Даже при наличии окончательного текста законопроекта его одобрение в Сенате может занять неделю или больше.

Участники переговоров в Сенате встречаются ежедневно, чтобы достичь соглашения по мерам по безопасности границ, которых требуют республиканцы Палаты представителей и Сената как условия принятия дополнительного пакета помощи в размере 106 миллиардов долларов, включающего поддержку Украины и Израиля.

Любое соглашение в Сенате, который контролируют демократы с перевесом в 51 голос, должно будет также получить одобрение Палаты представителей США, которую контролируют республиканцы.

Белый дом обратился к Конгрессу с призывом не медлить с принятием дополнительной поддержки Украины, указав на новые угрозы президента РФ Владимира Путина в адрес Украины во время его пресс-конференции 14 декабря.

Читайте также: В гости за оружием и деньгами: изменил ли визит Зеленского поддержку Украины со стороны США.