Сербська опозиція закликала до протестів та перевиборів у Белграді

Сербська опозиція закликала жителів Белграда у понеділок ввечері вийти на акцію протесту на тлі звинувачень на адресу сербської влади у порушеннях на недільних парламентських і місцевих виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Опозиційна коаліція "Сербія проти насильства" сподівалася на успіх на виборах до міської ради Белграда. Зараз з'явилися звинувачення в тому, що людей, які не проживають у столиці, привозили туди для голосування, і опозиція заявляє, що результати виборів у Белграді мають бути анульовані, і слід провести повторні вибори.

"На основі 81% голосів, підрахованих у Белграді, список SNS (партія влади. – Ред.) має на 21 тисячу голосів більше, ніж наш список "Сербії проти насильства". З огляду на те, що понад 40 тисяч осіб без законного місця проживання були організовано доставлені до Белграда для підтримки списку SNS, що різко змінило виборчу волю жителів Белграда, ми вимагаємо скасування виборів у місті Белград і повторного проведення голосування", – заявила Партія свободи і справедливості, що входить до опозиційної коаліції, у Twitter (Х).

Партія закликала жителів Белграда вийти на протест проти "крадіжки виборів" о 18:00 у понеділок.

Нагадаємо, на позачергових парламентських виборах у Сербії лідирував список "Александар Вучич – Сербія не повинна зупинитися", набравши понад 46% голосів.

На другому місці опинилась опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,6% або 65 мандатами.

Парламентські вибори, п'яті з 2012 року, збіглися з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.

Перед виборами прогнозували, що партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича.

Докладніше читайте у статті: Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.