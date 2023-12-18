Сербська прогресивна партія (SNS) президента Александара Вучича здобуває перемогу на дострокових виборах до парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє РТС.

На основі 90,2% вибірки соціологічних центрів CeSID/IPSOS, список "Александар Вучич – Сербія не повинна зупинитися" набрав 46,3% голосів, або 128 мандатів.

На другому місці – опозиційна лівоцентристська "Сербія проти насильства" з 23,6% або 65 мандатами.

Третю позицію посідає коаліція Соціалістичної партії Сербії (SPS) з 6,6% або 18 мандатами.

Коаліція NADA отримала 4,9% або 13 мандатів.

З меншинних списків Альянс угорців Воєводини, як очікується, отримає 6 мандатів, коаліція Партії справедливості і примирення та Демократичного союзу хорватів Воєводини – 3 мандати, СДП Сулеймана Угляніна – 2 мандати і по 1 мандату у списку Шайпа Камбері та Російської партії.

"Це абсолютна перемога, і вона робить мене щасливим", – сказав Вучич після оприлюднення попереднього прогнозу.

Парламентські вибори, п'яті з 2012 року, збігаються з місцевими виборами в більшості муніципалітетів, столиці Белграді та північній провінції Воєводина.

Соціологи також повідомили, що найбільше голосів у Белграді набрала SNS, яка отримала 38,6% голосів на виборах до міської ради та мера, тоді як опозиційна "Сербія проти насильства" посіла друге місце з 35% голосів.

Екзит-поли у Сербії заборонені законом, неофіційні результати від соціологічних компаній, засновані на моніторингу підрахунку голосів на загальнонаціональній вибірці виборчих дільниць.

Перед виборами прогнозували, що партія влади може втратити столицю, що може стати величезною проблемою для президента Александара Вучича. Настільки великою, що сербська влада вже пішла на "підвищення ставок", заявивши про викриття плану "західних спецслужб" посіяти хаос у країні перед виборами.

Докладніше – у статті кандидата історичних наук, тимчасового повіреного у справах України в Боснії і Герцеговині (2018 рік) Володимира Цибульника Битва за Белград: що можуть змінити дострокові вибори у Сербії.