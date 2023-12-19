Британська розвідка констатувала успіхи України у перехопленні російської "суперзброї" – ракет "Кинджал".

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії щодо російсько-української війни у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Британські аналітики відзначили, що 14 грудня 2023 року Військово-повітряні сили Росії, найімовірніше, вперше з серпня 2023 року застосували балістичну ракету повітряного базування "Кинджал". Росія запустила щонайменше одну таку ракету в центральну Україну, ймовірно, націлившись на військовий аеродром.

"Кинджал", зазначили у МО Британії, – один з шести видів "суперзброї", про які президент РФ Владімір Путін оголосив у 2018 році. Ці ракети повинні відігравати важливу роль у майбутній військовій доктрині Росії.

У війні в Україні Росія зарезервувала цю зброю для цілей, які РФ вважає високоцінними та добре захищеними.

Утім, наголосили британські аналітики, "Кинджал" майже напевно мав неоднозначний бойовий дебют. Багато пусків цих ракет, ймовірно, не досягли поставлених цілей в той час, як Україна також досягла успіху в перехопленні атак цієї нібито "непереможної" системи.

Раніше у жовтні Міноборони Британії пояснило, нащо Путіну "Кинджали" над Чорним морем.

У Генштабі Естонії відзначали, що здатність України збивати ракети "Кинджал" завдала психологічного удару Росії.