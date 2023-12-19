Британская разведка констатировала успехи Украины в перехвате российского "супероружия" – ракет "Кинжал".

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по российско-украинской войне во вторник, сообщает "Европейская правда".

Британские аналитики отметили, что 14 декабря 2023 года Военно-воздушные силы России, скорее всего, впервые с августа 2023 года применили баллистическую ракету воздушного базирования "Кинжал". Россия запустила по меньшей мере одну такую ракету в центральную Украину, вероятно, нацелившись на военный аэродром.

"Кинжал", отметили в МО Британии, – одно из шести видов "супероружия", о которых президент РФ Владимир Путин объявил в 2018 году. Эти ракеты должны играть важную роль в будущей военной доктрине России.

В войне в Украине Россия зарезервировала это оружие для целей, которые РФ считает высокоценными и хорошо защищенными.

Впрочем, отметили британские аналитики, "Кинжал" почти наверняка имел неоднозначный боевой дебют. Многие пуски этих ракет, вероятно, не достигли поставленных целей, в то время как Украина также преуспела в перехвате атак этой якобы "непобедимой" системы.

Ранее в октябре Минобороны Британии объяснило, зачем Путину "Кинжалы" над Черным морем.

В Генштабе Эстонии отмечали, что способность Украины сбивать ракеты "Кинжал" нанесла психологический удар России.