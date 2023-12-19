Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США

До МЗС Росії 19 грудня викликали посла Фінляндії в Москві, якому заявили, що російська сторона "не залишить без відповіді" нарощування військового потенціалу НАТО на кордоні з РФ.

Про це заявила у своєму коментарі офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у зв'язку зі схваленням угоди про оборонне співробітництво між Фінляндією і США, пише "Європейська правда".

Захарова заявила, що угода "загрожує безпеці Російської Федерації", тому РФ вживе "необхідних заходів для протидії агресивним рішенням Фінляндії та її натівських союзників".

Захарова сказала, що фінська влада понесе відповідальність за "перетворення зони добросусідства в цьому регіоні на зону можливої конфронтації".

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен та державний секретар США Ентоні Блінкен 18 грудня у Вашингтоні підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю – Defence Cooperation Agreement.

Угода спрощує військову співпрацю та навчання – після її підписання переміщення військ та обладнання не потребуватиме погоджень на такому ж високому рівні, як досі.

Також у документі прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці США, і окремі об’єкти у їхніх межах будуть доступними лише для США.

Перемовини щодо угоди закінчили у жовтні 2023 року.

Угода буде офіційно затверджена з боку Фінляндії після рішення парламенту.