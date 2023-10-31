Фінляндія і США погодили проєкт угоди про оборонну співпрацю

Фінляндія і Сполучені Штати завершили перемовини щодо двосторонньої угоди про оборонну співпрацю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке МЗС Фінляндії.

30-31 жовтня сторони провели у Гельсінкі п’ятий, фінальний раунд перемовин щодо проєкту угоди. Цей процес Фінляндія почала у серпні 2022 року. Парламент Фінляндії регулярно інформували про хід перемовин.

"Тепер проєкт угоди переходить на стадію політичного процесу", – зазначив головний перемовник Фінляндії Мікаель Антелл.

Текст угоди не публікують до її підписання, для її затвердження потрібне також голосування у парламенті.

Укладення угоди із США про оборонну співпрацю було однією з цілей уряду Петтері Орпо – з метою окреслити рамки для співпраці з цим важливим для Фінляндії союзником. "Угода про оборонну співпрацю посилить безпеку США і як члена НАТО", – додають у комюніке.

Нагадаємо, Росія нещодавно повідомила Фінляндію, що відмовляється від двосторонньої угоди про прикордонну співпрацю.

З літа 2023 року Росія розірвала з Фінляндією угоду про взаємні військові інспекції.