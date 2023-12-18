Фінляндія та США підписали угоду про оборонну співпрацю

Міністр оборони Фінляндії Антті Хякканен та державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок у Вашингтоні підписали двосторонню угоду про оборонну співпрацю – Defence Cooperation Agreement.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію підписання транслював Держдеп США.

У промові перед підписанням Блінкен заявив, що вступ Фінляндії в НАТО зміцнив Альянс, висловивши сподівання, що незабаром цей процес завершить і Швеція. Він також вказав, що останній рік став історичним для співпраці Гельсінкі й Вашингтона.

Фото: скриншот трансляції

На церемонії підписання також була присутня голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен, яка потім вирушила на двосторонні переговори з Блінкеном.

Угода про оборонну співпрацю спрощує військову співпрацю та навчання – після її підписання переміщення військ та обладнання не потребуватиме погоджень на такому ж високому рівні, як досі.

Також у документі прописано 15 зон, які будуть використовувати військовослужбовці США, і окремі об’єкти у їхніх межах будуть доступними лише для США (у шведській угоді таких – 17, у норвезькій – 4).

США мають подібні угоди з більш як 20 країнами.

Нагадаємо, перемовини щодо угоди закінчили у жовтні 2023 року. Угода буде офіційно затверджена з боку Фінляндії після рішення парламенту.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо припустив, що російська операція впливу з використанням шукачів притулку на кордонах Фінляндії може бути у тому числі "відповіддю" на підготовку цієї угоди, але її слід розглядати і в ширшому контексті.