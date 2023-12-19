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Новий посол Польщі почав роботу в Україні

Вівторок, 19 грудня 2023, 17:50

Новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи прибув до Києва й уже передав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

У коментарі польському інформагентству Гузи зазначив, що за час перебування в Україні хоче продовжити або впровадити "всі ті позитивні речі, які відбулися під час війни, і ті, які планує запровадити новий уряд".

"Безумовно, це розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни", – пояснив він.

Гузи припустив, що найближчим часом до України приїде новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Польща призначила нового посла в Україні

"Підозрюю, що на перших переговорах буде окреслено план, який я, як посол, не будучи особою, яка ухвалює зовнішньополітичні рішення, але реалізуючи зовнішню політику, буду виконувати, і це моє завдання", – сказав він.

Про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького.

Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року.

Цихоцький єдиним серед послів країн-членів ЄС і НАТО не виїхав з Києва у перші дні й тижні війни. Згодом в інтерв'ю він розповів про ці тижні у Києві, у тому числі випадок, коли його з колегами прийняли за мародерів

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