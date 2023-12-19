Новий посол Польщі почав роботу в Україні

Новий посол Польщі в Україні Ярослав Гузи прибув до Києва й уже передав копії вірчих грамот до Міністерства закордонних справ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

У коментарі польському інформагентству Гузи зазначив, що за час перебування в Україні хоче продовжити або впровадити "всі ті позитивні речі, які відбулися під час війни, і ті, які планує запровадити новий уряд".

"Безумовно, це розвиток у максимально позитивному аспекті всіх відносин, чи то політичних, чи то економічних, чи то культурних, які в сукупності можуть скласти стратегічне партнерство, звісно, в специфічних умовах війни", – пояснив він.

Гузи припустив, що найближчим часом до України приїде новий міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Підозрюю, що на перших переговорах буде окреслено план, який я, як посол, не будучи особою, яка ухвалює зовнішньополітичні рішення, але реалізуючи зовнішню політику, буду виконувати, і це моє завдання", – сказав він.

Про призначення Ярослава Гузи новим очільником польської дипмісії в Києві стало відомо у жовтні, ще за уряду Матеуша Моравецького.

Попередній посол Польщі Бартош Цихоцький працював послом в Україні з 2019 року.

Цихоцький єдиним серед послів країн-членів ЄС і НАТО не виїхав з Києва у перші дні й тижні війни. Згодом в інтерв'ю він розповів про ці тижні у Києві, у тому числі випадок, коли його з колегами прийняли за мародерів.