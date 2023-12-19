Новый посол Польши начал работу в Украине

Новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев и уже передал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В комментарии польскому информагентству Гузы отметил, что за время пребывания в Украине хочет продолжить или внедрить "все те положительные вещи, которые произошли во время войны, и те, которые планирует ввести новое правительство".

"Безусловно, это развитие в максимально позитивном аспекте всех отношений, то ли политических, то ли экономических, то ли культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", – пояснил он.

Гузы предположил, что в ближайшее время в Украину приедет новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Подозреваю, что на первых переговорах будет очерчен план, который я, как посол, не будучи лицом, принимающим внешнеполитические решения, но реализуя внешнюю политику, буду выполнять, и это моя задача", – сказал он.

О назначении Ярослава Гузы новым главой польской дипмиссии в Киеве стало известно в октябре, еще при правительстве Матеуша Моравецкого.

Предыдущий посол Польши Бартош Цихоцкий работал послом в Украине с 2019 года.

Цихоцкий единственным среди послов стран-членов ЕС и НАТО не выехал из Киева в первые дни и недели войны. Впоследствии в интервью он рассказал об этих неделях в Киеве, в том числе о случае, когда его с коллегами приняли за мародеров.