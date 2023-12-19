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Новый посол Польши начал работу в Украине

Вторник, 19 декабря 2023, 17:50

Новый посол Польши в Украине Ярослав Гузы прибыл в Киев и уже передал копии верительных грамот в Министерство иностранных дел.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

В комментарии польскому информагентству Гузы отметил, что за время пребывания в Украине хочет продолжить или внедрить "все те положительные вещи, которые произошли во время войны, и те, которые планирует ввести новое правительство".

"Безусловно, это развитие в максимально позитивном аспекте всех отношений, то ли политических, то ли экономических, то ли культурных, которые в совокупности могут составить стратегическое партнерство, конечно, в специфических условиях войны", – пояснил он.

Гузы предположил, что в ближайшее время в Украину приедет новый министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польша назначила нового посла в Украине

"Подозреваю, что на первых переговорах будет очерчен план, который я, как посол, не будучи лицом, принимающим внешнеполитические решения, но реализуя внешнюю политику, буду выполнять, и это моя задача", – сказал он.

О назначении Ярослава Гузы новым главой польской дипмиссии в Киеве стало известно в октябре, еще при правительстве Матеуша Моравецкого.

Предыдущий посол Польши Бартош Цихоцкий работал послом в Украине с 2019 года.

Цихоцкий единственным среди послов стран-членов ЕС и НАТО не выехал из Киева в первые дни и недели войны. Впоследствии в интервью он рассказал об этих неделях в Киеве, в том числе о случае, когда его с коллегами приняли за мародеров.

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