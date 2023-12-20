Виверження вулкану в Ісландії слабшає, але загроза для найближчого міста залишається

Інтенсивність виверження вулкану поруч з Рейк’явіком знизилася, порівняно з першою добою, проте загроза для найближчого рибальського містечка ще зберігається.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RUV.

Протягом ночі інтенсивність виверження майже не змінилася, але вже нижча, ніж у на початку. Лава продовжує вивергатися лише з третини 4-кілометрової тріщини.

Метеорологічне агентство в оновленій карті попередження залишило дуже високий ризик загрози для містечка Гріндавік та зони довкола нього. Минулого вечора усі працівники служб надзвичайних ситуацій отримали розпорядження залишити містечко.

Втім, від початку виверження лава витікає у напрямку, де не загрожує місту і важливим об’єктам.

Вулканолог Торвальдур Тордарсон бачить багато ознак того, що це виверження буде коротким і закінчиться вже за кілька днів, "можливо навіть до вихідних".

Водночас, за його словами, зі значною ймовірністю в наступні роки у цьому районі будуть нові виверження.

Нагадаємо, давно очікуване виверження вулкана на півострові Рейк’янес в Ісландії почалося наприкінці доби 18 грудня.

Попри побоювання, лава не пішла у напрямку містечка Гріндавік, міжнародний аеропорт на півострові продовжує роботу.

