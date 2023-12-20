Извержение вулкана в Исландии ослабевает, но угроза для ближайшего города остается

Интенсивность извержения вулкана рядом с Рейкьявиком снизилась по сравнению с первыми сутками, однако угроза для ближайшего рыбацкого городка еще сохраняется.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RUV.

В течение ночи интенсивность извержения почти не изменилась, но уже ниже, чем в начале. Лава продолжает извергаться только из трети 4-километровой трещины.

Метеорологическое агентство в обновленной карте предупреждения оставило очень высокий риск угрозы для города Гриндавик и зоны вокруг него. Вчера вечером все работники служб чрезвычайных ситуаций получили распоряжение покинуть городок.

Впрочем, с начала извержения лава вытекает в направлении, где не угрожает городу и важным объектам.

Вулканолог Торвальдур Тордарсон видит много признаков того, что это извержение будет коротким и закончится уже через несколько дней, "возможно даже до выходных".

В то же время, по его словам, со значительной вероятностью в последующие годы в этом районе будут новые извержения.

Напомним, давно ожидаемое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии началось в конце суток 18 декабря.

Несмотря на опасения, лава не пошла в направлении городка Гриндавик, международный аэропорт на полуострове продолжает работу.