Укр Рус Eng

Виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує місту, що розташоване поруч з тріщиною

фото
Вівторок, 19 грудня 2023, 10:46

Виверження вулкана на ісландському півострові Рейк’янес поки не становить прямої загрози для містечка Гріндавік, що розташоване поруч.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

На цей час лава, що вивергається з тріщини, не загрожує рибальському містечку Гріндавік. Довжина тріщини сягає 4 кілометри. Дим від виверження поки не йде у напрямку заселених районів. 

RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson
RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон вважає, що тріщина у земній корі, з якої почалося виверження, вже не розширюється і загалом ситуація краща, ніж могла б бути. 

Мешканців Гріндавіка, як відомо, евакуювали. В’їзд у напрямку міста відкритий лише для співробітників рятувальних і моніторингових служб.

Міжнародний аеропорт Кеплавік, що розташований на цьому ж півострові за всього 20 км від місця виверження, поки продовжує роботу. 

Фахівці обережні з прогнозами щодо того, скільки може тривати виверження.

"Відомі випадки, коли потужне виверження короткий час було інтенсивним і потім ставало незначним, як і малі виверження, які можуть тривати довгий час і трохи збільшуватися – як перше виверження вулкана Фаградасф’яль", – коментує геофізик Палл Ейнарссон. 

Нагадаємо, давно очікуване виверження почалося наприкінці доби 18 грудня. Сейсмічна активність на півострові наростала з кінця жовтня, тоді ж для захисту Гріндавіка почали будувати захисні мури.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Ісландія