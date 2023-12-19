Виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує місту, що розташоване поруч з тріщиною

Виверження вулкана на ісландському півострові Рейк’янес поки не становить прямої загрози для містечка Гріндавік, що розташоване поруч.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

На цей час лава, що вивергається з тріщини, не загрожує рибальському містечку Гріндавік. Довжина тріщини сягає 4 кілометри. Дим від виверження поки не йде у напрямку заселених районів.

RÚV – Ingvar Haukur Guðmundsson

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон вважає, що тріщина у земній корі, з якої почалося виверження, вже не розширюється і загалом ситуація краща, ніж могла б бути.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

📷 @Vedurstofan pic.twitter.com/yKx4WKU61c — President of Iceland (@PresidentISL) December 19, 2023

Мешканців Гріндавіка, як відомо, евакуювали. В’їзд у напрямку міста відкритий лише для співробітників рятувальних і моніторингових служб.

Міжнародний аеропорт Кеплавік, що розташований на цьому ж півострові за всього 20 км від місця виверження, поки продовжує роботу.

Фахівці обережні з прогнозами щодо того, скільки може тривати виверження.

"Відомі випадки, коли потужне виверження короткий час було інтенсивним і потім ставало незначним, як і малі виверження, які можуть тривати довгий час і трохи збільшуватися – як перше виверження вулкана Фаградасф’яль", – коментує геофізик Палл Ейнарссон.

Нагадаємо, давно очікуване виверження почалося наприкінці доби 18 грудня. Сейсмічна активність на півострові наростала з кінця жовтня, тоді ж для захисту Гріндавіка почали будувати захисні мури.