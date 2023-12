Виверження вулкана в Ісландії поки не загрожує місту, що розташоване поруч з тріщиною

Виверження вулкана на ісландському півострові Рейк’янес поки не становить прямої загрози для містечка Гріндавік, що розташоване поруч.

Про це повідомляє RUV, пише "Європейська правда".

На цей час лава, що вивергається з тріщини, не загрожує рибальському містечку Гріндавік. Довжина тріщини сягає 4 кілометри. Дим від виверження поки не йде у напрямку заселених районів.

Вулканолог Арманн Хьоскульдссон вважає, що тріщина у земній корі, з якої почалося виверження, вже не розширюється і загалом ситуація краща, ніж могла б бути.

An eruption has begun near the evacuated town of Grindavík. Our priorities remain to protect lives and infrastructure. Civil Defence has closed off the affected area. We now wait to see what the forces of nature have in store. We are prepared and remain vigilant.

