Проросійські радикали в Грузії демонстративно спалюють прапори ЄС

У Грузії проросійські радикали з Alt-Info на знак протесту спалюють прапори Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив проєкт SOVA.

Раніше один із членів прокремлівського руху Лаша Шарухія спалив найбільший прапор Євросоюзу, встановлений на будівлі адміністрації в місті Мцхета. Суд відправив його до в'язниці строком на 6 років.

У відповідь на це прихильники і члени Alt-Info розгорнули протестну кампанію – вони демонстративно палять прапори ЄС, знімають це на відео і поширюють кадри в соцмережах.

Радикали вимагають звільнити Лашу Шарухію, в іншому разі погрожують влаштувати заворушення.

У МВС Грузії повідомили опозиційному каналу Pirveli TV, що всіх учасників цієї кампанії ідентифікують і щодо цих осіб вживатимуть "передбачені законом заходів".

Лідер Alt-Info Кока Моргошия заявив, що прапор ЄС "асоціюється з аморальною поведінкою", і що сотні людей уже приєдналися "стихійно" до цієї кампанії.

"У всіх протест. Висловлюємо солідарність. Ми всіляко спробуємо, щоб через цю маячню людину не ув'язнили. Люди за власною волею спланували і здійснили цей протест – щохвилини поширюються нові кадри цього.

Це охопить усю країну, і це можна тільки вітати, на мій погляд. Це маячня – як можна через спалення прапора людину відправляти до в'язниці?! У той час як ті, кого треба заарештувати, сидять у парламенті країни!", – заявив Моргошия.

Це – не перший випадок спалення прапора ЄС радикалами. У березні 2023 року вони зірвали прапор Євросоюзу біля будівлі парламенту, розірвали його і підпалили.

А в червні 2022 року вони спалили його на акції протесту у рамках Tbilisi Pride.

За пошкодження прапорів ЄС, вивішених біля будівель державних установ, міжнародних організацій і країн, з якими в Грузії встановлено дипломатичні відносини, передбачено штраф у розмірі 1 000 ларі – майже 400 доларів за чинним курсом.