Пророссийские радикалы в Грузии демонстративно сжигают флаги ЕС

В Грузии пророссийские радикалы из Alt-Info в знак протеста сжигают флаги Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил проект SOVA.

Ранее один из членов прокремлевского движения Лаша Шарухия сжег самый большой флаг Евросоюза, установленный на здании администрации в городе Мцхета. Суд отправил его в тюрьму сроком на 6 лет.

В ответ на это сторонники и члены Alt-Info развернули протестную кампанию – они демонстративно жгут флаги ЕС, снимают это на видео и распространяют кадры в соцсетях.

Радикалы требуют освободить Лашу Шарухию, в противном случае угрожают устроить беспорядки.

В МВД Грузии сообщили оппозиционному каналу Pirveli TV, что всех участников этой кампании идентифицируют и в отношении этих лиц будут приняты "предусмотренные законом меры".

Лидер Alt-Info Кока Моргошия заявил, что флаг ЕС "ассоциируется с аморальным поведением", и что сотни людей уже присоединились "стихийно" к этой кампании.

"У всех протест. Выражаем солидарность. Мы всячески попытаемся, чтобы из-за этого бреда человека не посадили. Люди по собственной воле спланировали и осуществили этот протест – ежеминутно распространяются новые кадры этого.

Это охватит всю страну, и это можно только приветствовать, на мой взгляд. Это бред – как можно из-за сожжения флага человека отправлять в тюрьму?! В то время как те, кого надо арестовать, сидят в парламенте страны!", – заявил Моргошия.

Это - не первый случай сожжения флага ЕС радикалами. В марте 2023 года они сорвали флаг Евросоюза у здания парламента, разорвали его и подожгли.

А в июне 2022 года они сожгли его на акции протеста в рамках Tbilisi Pride.

За повреждение флагов ЕС, вывешенных возле зданий государственных учреждений, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1 000 лари – почти 400 долларов по действующему курсу.